Зінедін Зідан і Юліан Нагельсманн є головними претендентами на посаду головного тренера ПСЖ.

Не секрет, що ПСЖ шукає наступника Крістофу Гальтьє. Видання L'Equipe повідомило, що у наставника парижан є два матчі на виправлення ситуації. Однак навіть якщо він допрацює до кінця сезону, влітку, найімовірніше, його все одно звільнять.

ПСЖ може звільнити Гальтьє найближчим часом – тренеру дали 2 матчі на виправлення ситуації

Керівництво столичного клубу розглядає двох кандидатів на заміну Гальтьє. Як інформує RMC Sport, це Зінедін Зідан і Юліан Нагельсманн.

Повідомляється, що будь-яка кандидатура на посаду головного тренера зустрічається всередині клубу жорсткими суперечками, але Зідана це не стосується – екс-тренера Реала задовольняє всіх. Водночас щодо Нагельсманна у босів парижан є певні сумніви. Зокрема, вони сумніваються, що звільнений із Баварії фахівець зможе впоратися із зірковою роздягальнею команди.

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