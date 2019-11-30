ПСЖ незадоволений формою Неймара – бразилець тренується окремо від команди

Нападник ПСЖ Неймар може пропустити матч 15-го туру чемпіонату Франції проти Монако.

За інформацією L'Equipe, в столичному клубі незадоволені фізичною формою футболіста. В останні кілька днів бразилець переважно займався з тренером з фізичної підготовки, а не в загальній групі.

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В поточному сезоні 27-річний Неймар провів 7 матчів за ПСЖ у всіх турнірах, в яких став автором чотирьох забитих м'ячів.

Поєдинок 15-го туру чемпіонату Франції Монако – ПСЖ відбудеться завтра, 1 грудня. Початок запланований на 22:00. Парижани очолюють турнірну таблицю, а монегаски розташувалися всього у трьох очках над зоною вильоту.

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