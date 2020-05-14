ПСЖ несподівано зацікавився Рейною, – L'Equipe

Голкіпер бірмінгемської Астон Вілли Пепе Рейна, права на якого належать італійському Мілану, потрапив на радари французького Парі Сен-Жермен.

Іспанський воротар у новому сезоні може опинитися на Парк де Пренс, повідомляє L'Equipe.

Рейна анонсував близьке завершення кар'єри

ПСЖ розпочав пошуки дублера для Кейлора Наваса та прагне підписати досвідченого виконавця. Рейна є ідеальним варіантом для парижан, оскільки в Мілані на нього не розраховують. ПСЖ хоче орендувати 37-річного кіпера на 1 рік.

У нинішньому сезоні Пепе Рейна провів 2 матчі за Мілан у Серії А та 6 поєдинків за Астон Віллу в рамках АПЛ.

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