Чемпіонат Франції 2022/23, 33-й тур

ПСЖ – Лор'ян – 1:3

Голи: Мбаппе, 29 – Ле Фі, 15, Йонгва, 38, Дьєнг, 89

Парижани в разі перемоги зберегли б відрив від другого Марселя у 10 очок, що збільшило б їхні шанси на чемпіонство. Втім, вже на 15 хвилині Ле Фі засмутив ПСЖ, в падінні замкнувши передачу Февра. На 20 хвилині парижани залишились у меншості – Хакімі отримав другу жовту.

Мбаппе забив один з найкурйозніших голів року – воротар суперника подарував м'яч зірці ПСЖ

Мбаппе в курйозному стилі зрівняв рахунок – Кіліан скористався дивним вчинком воротаря суперників, який кинув м'яч собі під ноги, забувши про форварда ПСЖ поблизу. Але ще до перерви Лор'ян знову шокував парижан – Йонгва зреагував на простріл Февра, який перед цим залишив у дурнях двох захисників.

У другому таймі ПСЖ прогнозовано пішов уперед. Втім, моментів виникало мало – можна пригадати хіба що удар Данілу. А Лор'ян під кінець гри забив утретє, але взяття воріт скасували через офсайд. Щоправда, через 3 хвилини Дьєнг таки легально забив у ворота Доннарумми на 89 хвилині.

ПСЖ збільшив відрив від Маліновського до 11 очок – дубль Мбаппе наблизив найгіршу команду до вильоту із Ліги 1