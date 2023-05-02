Суперзірковий статус не врятував Ліонеля Мессі від санкцій за дії проти бажання ПСЖ.

Французький гранд ухвалив рішення негайно відсторонити 35-річного нападника на 2 тижні, стверджує RMC Sport.

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Мессі без дозволу клубу вирушив у Саудівську Аравію в рамках рекламного контракту з туристичною агенцією. Керівництво ПСЖ не схвалило такий демарш, особливо після ганебної поразки Лор'яну. Чемпіон світу вже кілька місяців не хоче підписувати контракт, а цього разу вкотре показав своє ставлення до клубу. Мессі упродовж дискваліфікації ризикує пропустити матчі проти Труа (7 травня) і Аяччо (13-те).

Нагадаємо, для Лео це другий сезон у складі ПСЖ. Наразі аргентинець може похизуватися лише одним титулом чемпіона Франції і одним Суперкубком. Форварду приписують бажання повернутися в Барселону.

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