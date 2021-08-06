Ліонель Мессі недовго залишиться без команди після безуспішних спроб Барселони зберегти зірку.

Аргентинець і ПСЖ вже встигли провести переговори, які тривали кілька годин, стверджує журналіст Мохамед Бухафсі.

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Французький гранд дуже серйозно ставиться до цієї можливості і спробує якомога швидше знайти компроміс з 34-річним нападником. Мессі навіть обговорював потенційний перехід з головним тренером ПСЖ Маурісіо Почеттіно, додає The Athletic. Аргентинський фахівець не проти запросити земляка у свій суперзірковий склад.

Нагадаємо, вчора Барселона офіційно підтвердила, що не може продовжити контракт з Мессі. Формально нападник отримав статус вільного агента ще 1 липня.

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