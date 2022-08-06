Французький фахівець Крістоф Гальтьє досі не може офіційно назвати себе головним тренером ПСЖ.

Федерація футболу Франції (FFF) не схвалила контракт 55-річного тренера з ПСЖ. Річ у тім, що у Гальтьє завершився термін дії тренерської ліцензії категорії УЄФА Pro, повідомляє L’Equipe.

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За інформацією видання, наставнику парижан необхідно найближчим часом написати лист до FFF, запевнивши, що він виправить цю ситуацію, як тільки виникне можливість. Йдеться про найближчу перерву на матчі національних збірних.

До слова, це зовсім непоодинокий випадок. Навіть тренерам топ-клубів щотри роки необхідно здавати тест, який засвідчує їхню кваліфікацію. Задум чиновників полягає в тому, щоб досягти принципу неперервності у навчанні тренерів. Торік у такі й же ситуації опинився Карло Анчелотті – один з найтитулованіших наставників сучасності.

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