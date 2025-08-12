Паризький клуб оголосив склад команди на поєдинок за Суперкубок УЄФА проти Тоттенхема.

До списку потрапили 20 футболістів, які можуть вийти на поле в Удіне 13 серпня. Український захисник Ілля Забарний, який нещодавно підписав п’ятирічний контракт з паризьким клубом після переходу з Борнмута, цього разу до заявки не потрапив.

Про його відсутність у складі повідомлялося ще напередодні. Окрім Забарного, гру також пропустить дискваліфікований Жоау Невеш.

Серед тих, хто увійшов до списку, є інший літній новачок – голкіпер Люка Шевальє, а також російський воротар Матвєй Сафонов. Натомість італійця Джанлуїджі Доннарумму у заявці немає. Як зазначалося, ПСЖ виключив його зі складу на матч, і воротар не планує підписувати новий контракт, готуючись залишити клуб влітку або у 2026 році як вільний агент.

Поєдинок між переможцем Ліги чемпіонів та тріумфатором Ліги Європи сезону 2024/25 розпочнеться о 22:00 за київським часом.

