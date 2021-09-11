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Ліонель Мессі, Неймар, Анхель Ді Марія та Леандро Паредес не потрапили навіть до заявки. Французькі ЗМІ повідомляють, що це трапилося через те, що згадані гравці лише два дні тому провели матчі у складі своїх збірних.

Водночас у заявці присутні Кейлор Навас, чий матч за збірну відбувся на день раніше, та Маркіньйос, який пропускав останній поєдинок Бразилії через перебір жовтих карток.

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