Півзахисник Ренна Едуардо Камавінга залишається на радарах ПСЖ, повідомляє L'Equipe.

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Віце-чемпіон Франції вже закрив усі трансферні цілі після підписання Ліонеля Мессі, але у таборі парижан припускають, що Едуардо ще може встигнути перебратись у столицю до осені.

18-річний півзахисник виступає за Ренн, transfermarkt оцінює гравця у 55 млн євро. У минулому сезоні Камавінга провів 35 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

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