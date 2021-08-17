ПСЖ не виключає підписання Камавінга
20:10 - Читать на русском
Парижани продовжують роботу на трансферному ринку.
Півзахисник Ренна Едуардо Камавінга залишається на радарах ПСЖ, повідомляє L'Equipe.
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Віце-чемпіон Франції вже закрив усі трансферні цілі після підписання Ліонеля Мессі, але у таборі парижан припускають, що Едуардо ще може встигнути перебратись у столицю до осені.
18-річний півзахисник виступає за Ренн, transfermarkt оцінює гравця у 55 млн євро. У минулому сезоні Камавінга провів 35 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.
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