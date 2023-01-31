ПСЖ не відпустив Наваса в АПЛ
Кейлор Навас продовжить виступи в ПСЖ, незважаючи на узгодження контракту з Ноттінгем Форест.
Воротар збірної Коста-Ріки Кейлор Навас через недостатню кількість ігрової практики хотів змінити взимку ПСЖ на Ноттінгем Форест, але буде змушений залишитися в Парижі. Як інформує L'Equipe, клуби не зуміли домовитися між собою щодо суми компенсації.
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Повідомляється, що це сталося на тлі узгодження Навасом з Ноттінгем Форест умов особистого контракту.
Згідно з джерелом, Ноттінгем Форест готовий розглянути альтернативні варіанти у вигляді третього воротаря ПСЖ Серхіо Ріко і голкіпера Сампдорії Еміля Аудеро.
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