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ПСЖ не відпустить Мбаппе на Олімпійські ігри в Токіо

16:13 280 Читать на русском
ПСЖ не відпустить Мбаппе на Олімпійські ігри в Токіо
Кіліан Мбаппе / Eurosport

Керівництво паризького клубу відреагувало на внесення свого форварда Кіліана Мбаппе до списку претендентів на участь в Олімпійських іграх.

ПСЖ проінформувало Федерацію футболу Франції, що не відпустить форварда на Олімпійські ігри в Токіо, повідомляє L'Equipe.

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Нагадаємо, 21-річний форвард включений в список з 80 футболістів, який пізніше буде скорочений до 50 імен перед тим, як буде названо остаточний склад з 18 гравців до 23 років і 4 старших осіб. Президент ФФФ Ноель Ле Гре розповів, що обговорював Мбаппе з власником ПСЖ Нассером Аль-Хелаїфі.

Зазначимо, що олімпійський футбольний турнір у Токіо відбуватиметься з 22 липня по 8 серпня. Тож у випадку, якщо збірна Франції дійде до фіналу Євро-2020, у зірки ПСЖ буде лише 10 днів відпочинку перед стартом нового змагання.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе
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