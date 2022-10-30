ПСЖ прагне залишити аргентинця у себе. Клуб вже висловив готовність підписати новий контракт, а не продовжувати чинний на один рік, інформує Sport.es.

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Столичний гранд готовий запропонувати Лео дворічну угоду, щоб зберегти світову зірку у себе, допоки йому не виповниться 38 років. Все через те, що ПСЖ хоче стати останнім клубом у кар'єрі Мессі. Це сприятиме команді в іміджевому та економічному планах, адже образ Мессі буде ще більше пов'язаний з кольорами клубу.

Пріоритетна ціль ПСЖ – розпочати перемовини й отримати згоду щодо нового контракту до чемпіонату світу. Після Мундіалю в Катарі хочуть все владнати офіційно, підписавши відповідні документи.

До слова, Мессі остаточно адаптувався у Парижі та демонструє розкішну результативність: 12 голів та 13 асистів у 17 поєдинках поточного сезону.

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