ПСЖ не продовжить контракт з голкіпером, який довго відновлювався після трагічної травми
Голкіпер ПСЖ Серхіо Ріко не продовжить виступи за паризький клуб.
Сергіо Ріко покине ПСЖ після закінчення контракту, повідомляє RMC Sport. Угода гравця з паризьким клубом чинна до 30 червня 2024 року.
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Ріко пережив важкий період через серйозну травму внаслідок аварії на коні в травні 2023 року, яка призвела до коми та тривалої реабілітації. Лише в червні 2023 року воротар вийшов з коми, а в серпні залишив лікарню, сильно схуднувши і присвятивши себе відновленню здоров’я.
Декілька місяців тому Серхіо повернувся до тренувань з командою, але на поле в офіційних матчах не виходив. У складі ПСЖ Ріко двічі ставав чемпіоном Франції. Він ніколи не мав статусу основного воротаря в паризькій команді.
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