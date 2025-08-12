ПСЖ припинив переговори з Доннаруммою щодо продовження контракту, який розрахований до літа 2026 року. Як інформує RMC Sport, італієць – пріоритетний варіант для Манчестер Сіті в разі відходу Едерсона, якого раніше пов'язували з трансфером в Галатасарай.

ПСЖ не вніс свою зірку до заявки на Суперкубок УЄФА – вердикт для Забарного, росіянин у списку

"Містяни" вже ініціювали контакти з оточенням Джанлуїджі. Головному тренеру Ман Сіті Пепу Гвардіолі подобається гра Доннарумми.

Однак, згідно з Фабріціо Романо, ПСЖ зажадав за свого голкіпера 50 млн євро. Англійський клуб вважає ці вимоги завищеними.

Забарний у ПСЖ: навіщо українець Парижу, які шанси потіснити конкурентів і як бути з росіянином Сафоновим?