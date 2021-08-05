ПСЖ найменше хочуть бачити переможцем Ліги чемпіонів, – функціонер Айнтрахта
Глава наглядової ради франкфуртського Айнтрахта Філіп Хольцер дав відверте інтерв'ю про складну ситуацію на трансферному ринку.
"Очевидно, що пандемія коронавірусу за традиційними клубам вдарила набагато сильніше. Хто лідирує за видатками? РБ Лейпциг, хоча він і продає гравців.
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А також ПСЖ. Вони купують кого хочуть. Мені такий розвиток подій не подобається. На мою думку, ПСЖ – це той клуб, який найменше хочуть бачити переможцем Ліги чемпіонів.
Челсі також витрачає багато грошей, як і Ліверпуль. Але навіть у Баварії немає можливості купувати футболістів, поки хтось не буде проданий. А Інтеру треба продати гравців на 100 мільйонів євро.
Вести бізнес стало набагато складніше, це стосується і термінів перерахування коштів. Одне з питань: як довго буде виплачуватися сума? Це може бути і п'ять років. Загалом, все дуже складно. Я ніколи не бачив такої ситуації на ринку, як зараз. На ньому є тільки продавці", – цитує Хольцера Frankfurter Rundschau.
Нагадаємо, ПСЖ лише добирався до фіналу Ліги чемпіонів, але ніколи у своїй історії не ставав тріумфатором турніру.
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