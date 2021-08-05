"Очевидно, що пандемія коронавірусу за традиційними клубам вдарила набагато сильніше. Хто лідирує за видатками? РБ Лейпциг, хоча він і продає гравців.

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А також ПСЖ. Вони купують кого хочуть. Мені такий розвиток подій не подобається. На мою думку, ПСЖ – це той клуб, який найменше хочуть бачити переможцем Ліги чемпіонів.

Челсі також витрачає багато грошей, як і Ліверпуль. Але навіть у Баварії немає можливості купувати футболістів, поки хтось не буде проданий. А Інтеру треба продати гравців на 100 мільйонів євро.

Вести бізнес стало набагато складніше, це стосується і термінів перерахування коштів. Одне з питань: як довго буде виплачуватися сума? Це може бути і п'ять років. Загалом, все дуже складно. Я ніколи не бачив такої ситуації на ринку, як зараз. На ньому є тільки продавці", – цитує Хольцера Frankfurter Rundschau.

Нагадаємо, ПСЖ лише добирався до фіналу Ліги чемпіонів, але ніколи у своїй історії не ставав тріумфатором турніру.

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