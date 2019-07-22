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ПСЖ найближчим часом оформить трансфер Ідрісси Гуйє

07:30 264 Читать на русском
ПСЖ найближчим часом оформить трансфер Ідрісси Гуйє
Ідрісса Гуйє / Reuters

Півзахисник Евертона Ідрісса Гуйє може стати гравцем ПСЖ.

ПСЖ близький до підписання хавбека Евертона Ідрісси Гуйє, повідомляє CanalPlus.

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За інформацією видання, сторони вже погодили перехід 29-річного сенегальця за 32 млн євро плюс бонуси. Додається, що про трансфер оголосять найближчим часом.

У минулому сезоні Гуйє провів 35 матчів, відзначившись двома результативними передачами.

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Трансфери Евертон Евертон ПСЖ ПСЖ Франція Ідрісса Гуйє Ідрісса Гуйє Трансфери ПСЖ
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