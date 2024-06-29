Керівництво ПСЖ хоче залучити до своєї команди вінгера Барселони та збірної Іспанії Ламіна Ямаля.

Юний нападник вразив своїми здібностями у кампанії 2023/24 і продовжує це робити у складі національної команди на чемпіонаті Європи. Звісно, що яскраві виступи Ламіна Ямала привернули до нього увагу.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, ПСЖ націлилося на іспанського вінгера. Парижани готові запропонувати 250 мільйонів євро. Однак Барселона не має наміру продавати 16-річного гравця. Варто зауважити, що в контракті Ламіна прописані відступні у розмірі мільярд євро.

Ямал – вихованець Барселони. Він дебютував за першу команду у кампанії 2023/24. Ламін зіграв у 51 матчі за "кулес", забивши сім голів та віддавши 10 асистів.

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