Луїс Енріке, ставши головним тренером парижан, захотім трішки похитнути ієрархію голкіперів в клубі. Серхіо Ріко відновлюється від нещасного випадку, а на Кейлора Наваса в клубі не розраховують. Таким чином ПСЖ розпочав пошуки конкурента для Доннарумми.

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Як інформує Relevo, Луїс Енріке хоче залучити до своєї команди екс-голкіпера Барселони Арнау Тенаса. Каталонці не продовжили контракт з гравцем, і він був змушений піти з клубу, в якому грав 13 років. 22-річний футболіст та тренер ПСЖ користуються послугами одного агента, що може бути перевагою під час перемовин. Луїс Енріке цінує якості Тенаса, а особливо його гру ногами. Для Арнау переїзд до Парижа – чудова нагода отримати досвід.

Іспанський голкіпер не встиг дебютувати за першу команду Барселона. Арнау Тенас виступав на молодіжному Євро-2023 у складі збірної Іспанії. Разом з партнерами він дійшов до фіналу турніру, в якому програв збірній Англії.

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