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ПСЖ націлився на талановитого хавбека Аякса

12:31 334 Читать на русском
ПСЖ націлився на талановитого хавбека Аякса
Донні ван де Беєк / Фото: соцмережі

Парі Сен-Жермен хоче придбати Донні ван де Беєка.

Хавбек Аякса Донні ван де Беєк зацікавив Парі Сен-Жермен, повідомляє L'Equipe.

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Чемпіон Франції розглядає 21-річного хавбека в якості заміни Адріену Рабйо, який збирається піти з ПСЖ в січні.

Парижани раніше вели переговори з Френкі де Йонгом, але він вибрав Барселону, тому "блаугранас" переключили увагу на іншого гравця Аякса.

Ван де Беєк оцінюється в 20 мільйонів євро.

Теги
Трансфери Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Аякс Аякс Франція Донні ван де Беєк Донні ван де Беєк
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