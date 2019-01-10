ПСЖ націлився на талановитого хавбека Аякса

Туреччина — 14:09 1361
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Морозюк став гравцем турецького Різеспора
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Дебютний гол Зінченка за Ман Сіті: англійські ЗМІ не вірять, що це не випадковість, але виставили українцю чудові оцінкиАнглія — 12:18 3917
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Мілевський покинув Кішварду – українець повернеться в Динамо БрестСвіт — 12:05 717
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Коноплянка може покинути Шальке через порушення дисципліни – гравці відвідали нічний клуб після поразки в ЛЧНімеччина — 11:13 1933
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Маліновський погодився перейти в Рому, – Ді МарціоІталія — 09:42 5072
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