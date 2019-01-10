ПСЖ націлився на талановитого хавбека Аякса

Парі Сен-Жермен хоче придбати Донні ван де Беєка.

Хавбек Аякса Донні ван де Беєк зацікавив Парі Сен-Жермен, повідомляє L'Equipe.

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Чемпіон Франції розглядає 21-річного хавбека в якості заміни Адріену Рабйо, який збирається піти з ПСЖ в січні.

Парижани раніше вели переговори з Френкі де Йонгом, але він вибрав Барселону, тому "блаугранас" переключили увагу на іншого гравця Аякса.

Ван де Беєк оцінюється в 20 мільйонів євро.