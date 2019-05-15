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ПСЖ націлився на Нереса

15 травня 00:24 279 Читать на русском
ПСЖ націлився на Нереса
Давід Нерес / Reuters

Вінгер Аякса Давід Нерес може переїхати до французького ПСЖ.

Паризький клуб вже провів переговори з представниками футболіста, інформує UOL Esporte.

Барселона перебуває за крок від підписання Де Лігта

Вартість трансферу 22-річного гравця може перевищити 50 мільйонів євро. Повідомляється, що на бразильця також претендують Мілан, Евертон і Атлетіко.

ПСЖ готовий заплатити чималеньку суму за 3-х зірок Реала

У поточному сезоні чемпіонату Нідерландів Нерес провів 29 матчів, забив 8 голів і зробив 10 результативних передач.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Франція Давід Нерес Давід Нерес
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