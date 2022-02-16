"Вважаю, що ми зіграли неймовірним чином, тому я дуже радий за гравців. Вони повністю заслужили цю перемогу. Особливо чудовою була остання дія Мбаппе в цьому матчі. Втім, ми насолоджувалися голом максимум секунди три. Потім на думку спала думка: "ОК, через три тижні нам потрібно грати матч-реванш.

Незабитий пенальті Мессі та гол Мбаппе у відеоогляді матчу ПСЖ – Реал – 1:0

Реал – неймовірна команда, проти якої завжди складно грати. Тим більше, коли йдеться про матчі на його полі. Однак, якщо ми покажемо таку ж продуктивність і такий же рівень футболу, зможемо сподіватися на вихід у наступний раунд. За три тижні підготовки потрібно знайти впевненість у собі, в чому точно допоможе результат сьогоднішнього матчу. Думаю, що завжди трохи легше вирушати на поле суперників, якщо ти знаєш, що в тебе за плечима вже є досвід успішного протистояння.

Ми чинили тиск на півзахист Реала, не даючи йому розвивати атаки. Всі зусилля сконцентрували саме на цій зоні, оскільки такий підхід дозволяв нам забирати м'яч у вищих позиціях. Спробували контролювати гру протягом усіх 90 хвилин, і при цьому не марнувати велику кількість гольових моментів.

ПСЖ на останніх хвилинах вирвав перемогу над Реалом – Мессі не забив пенальті, магія Неймара і Мбаппе добила Мадрид

Наші вболівальники забезпечили нас фантастичною підтримкою. Неймовірна підтримка та енергія, якою вони заряджали гравців, була невимовною. Такий зв'язок повинен зберігатись усі 95 і більше хвилин матчу", – цитує Почеттіно офіційний сайт УЄФА.