ПСЖ планує запросити аргентинського форварда Ліонеля Мессі, контракт якого з Барселоною закінчився 30 червня.

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За інформацією AS, французький клуб втрутився у переговори Мессі з Барселоною і зробив йому щедру пропозицію щодо контракту. З фінансової точки зору вона перевершує варіант, запропонований каталонським клубом.

Нині Мессі сконцентрований на Кубку Америки, на якому він виступає у складі збірної Аргентини. ПСЖ не має наміру квапити форварда – клуб планує дочекатися завершення турніру, аби провести переговори з футболістом.

Нагадаємо, аргентинець отримав статус вільного агента, проте перемовини з каталонським клубом продовжуються. Обидві сторони шукають варіанти для поновлення співпраці – у Барселони наразі немає грошей, а Лео у свої 34 сподівається отримати останній великий контракт.

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