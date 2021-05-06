Президент ПСЖ Нассер Аль-Хеллаїфі надіслав листа керівництву Барселони з проханням залишити Неймара у спокої, повідомляє Catalunya Ràdio.

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У Парижі занепокоєні, що нещодавній виліт команди з Ліги чемпіонів може знову спровокувати бажання бразильця змінити команду, хоча сам форвард вже натякав на продовження контракту з чинним чемпіоном Франції. І в такій ситуації втручання Барси може вплинути на кінцеве рішення Неймара.

Чинна угода 29-річного бразильця і ПСЖ розрахована до літа 2022-го.

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