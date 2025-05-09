За рішенням спортивного керівництва та тренерського штабу, Джанлуїджі Доннарумма, Ашраф Хакімі, Маркіньйос, Нуну Мендеш, Вілліан Пачо, Фабіан Руїс і Вітінья залишаться відпочивати, повідомляє прес-служба клубу.

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Футболісти отримали кілька днів для відновлення і повернуться до спільних тренувань наступної середи (14 травня). Це означає, що проти Монпельє команда Луїса Енріке зіграє з помітно зміненим складом.

До слова, матч 33-го туру Ліги 1 між Монпельє та ПСЖ відбудеться 10 травня, початок – о 22:00 за київським часом. Напередодні парижани гарантували собі вихід до фіналу Ліги чемпіонів, здолавши Арсенал у півфінальних дуелях.

ПСЖ вийшов до фіналу Ліги чемпіонів, перегравши Арсенал у драматичному матчі-відповіді