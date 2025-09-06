ПСЖ обурився на тренерський штаб збірної Франції на чолі з Дідьє Дешамом через втрату Усмана Дембеле.

У матчі проти України (2:0) збірна Франції втратила двох гравців через травми – Усмана Дембеле та Дезіре Дуе. Обидва футболісти представляють ПСЖ.

Травма 28-річного Дембеле викликала обурення у керівництва ПСЖ. Річ у тому, що Усман прибув до розташування збірної Франції з пошкодженням, яке отримав у матчі проти Тулузи. Вважалося, що він не буде грати проти України, оскільки провів лише одне тренування з командою.

Дешам випустив гравця на поле, заявивши, що Дембеле був готовий грати, а медичний штаб не мав жодних заперечень.

Як повідомляє L'Equipe, ПСЖ не оцінив те, як тренерський штаб збірної Франції стежили за Усманом. Клуб вже висловив своє обурення. Парижани попередили, що Дембеле не повинен грати, оскільки існував високий ризик травми, а персонал Федерації футболу Франції не врахував це повідомлення.

