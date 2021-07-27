ПСЖ на останніх хвилинах вирвав нічию у Севільї завдяки юному форварду
ПСЖ провів останній спарингу рамках підготовки до прийдешнього сезону.
Товариський матч
ПСЖ – Севілья – 2:2
Голи: Ікарді, 48, Нажера, 88 – Ракітіч, 40, Оскар, 63
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Суперники у напруженому поєдинку розписали бойову нічию. Зважаючи на те, що парижани половину гри повинні були відігруватись, вони майже удвічі переграли іспанців за ударами.
Козирем Почеттіно у матчі став нападник ПСЖ Кенні Нажера. Незадовго до фінального свистка, коли французи поступались, 19-річний форвард відзначився рятівним м'ячем.
Нагадаємо, вже першого серпня ПСЖ розпочне новий сезон матчем за Суперкубок Франції проти Лілля.
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