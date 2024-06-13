Керівництво ПСЖ хотіло б бачити у своїй команді нападника збірної Бразилії та Реала Вінісіуса.

Кіліан Мбаппе покинув Париж і відправився підкорювати чемпіонат Іспанії. Відхід нападника поставив непросте завдання перед ПСЖ, а саме знайти йому заміну.

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Як повідомив журналіст Мохамед Буафсі, парижани уважно стежать за ситуацію навколо Вінісіуса. Бразилець давно приваблює катарське керівництво. Підписання гравця для ПСЖ майже неможливе. По-перше, у контракті Вінісіуса з Реалом прописана клаусула у розмірі 1 млрд євро. По-друге, Флорентіно Перес, президент мадридців, постійно говорить про те, що бразилець не продається.

Нагадаємо, що Вінісіус виступає за Реал з 2018 року. Загалом 23-річний нападник зіграв у 264 матчах, забивши 83 голи та віддавши 75 асистів. Контракт бразильця з "вершковими" діє до 2027 року.

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