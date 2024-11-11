Президент парижан Нассер Аль-Хелаїфі невдоволений результатами команди в Лізі чемпіонів і може зважитися на зміну тренера, інформує El Nacional.

"Я у футболі вже понад 30 років і не можу цього пояснити": Луїс Енріке шокований невдачами ПСЖ у Лізі чемпіонів

ПСЖ досі не програв жодного матчу в Лізі 1 і впевнено очолює турнірну таблицю, але таким у столиці Франції вже нікого не здивуєш. Клуб кілька років безуспішно намагається завоювати дебютний кубок ЛЧ. Нинішній розіграш почався погано – всього 4 очки в 4 турах та місце поза зоною плей-офф.

Суперагент Жорже Мендеш вже пропонує Аль-Хелаїфі кандидата на заміну Луїса Енріке. Це Сержіу Консейсау, який сидить без роботи після відходу з Порту. Українські вболівальники добре пам'ятають португальця за груповим етапом ЛЧ 2023/24. Тоді "дракони" Консейсау розгромили Шахтар 8:4 за сумою двох матчів, вибивши "гірників" з турніру.

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