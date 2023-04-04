Крістоф Гальтьє ризикує не протриматися на тренерському містку ПСЖ навіть до кінця сезону.

Керівництво клубу дало головному тренеру 2 матчі (проти Ніцци та Ланса), щоб повернути якісну гру і заспокоїти роздягальню, інформує Goal.

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ПСЖ вилетів з ЛЧ та Кубка Франції, однак катарські боси планували вирішувати питання з наставником у кінці сезону. Підопічні Гальтьє раптом почали провалюватися ще й в чемпіонаті, програвши Ренну та Ліону. Відрив від переслідувачів досі складає комфортні 6 очок, але керівництву не подобається байдуже ставлення гравців до результатів решти сезону. Якщо Гальтьє не вплине на ситуацію, то піде відпочивати достроково.

Нагадаємо, ПСЖ запросив фахівця минулого літа, давши контракт до 2024 року. Команда яскраво виступала у першій частині сезону, але після чемпіонату світу почався справжній безлад, який і привів Гальтьє до цілком реальної відставки.

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