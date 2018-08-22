ПСЖ може зіграти в ЛЧ у формі від Air Jordan

В інтернеті з'явились фотографії потенційної форми ПСЖ для участі в Лізі чемпіонів.

ПСЖ може зіграти в Лізі чемпіонів у формі не з логотипом Nike, а Air Jordan, повідомляє Footy Headlines.

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В інтернеті з'явились фотографії потенційної форми парижан для участі у найпрестижнішому турнірі Європи. Варто зазначити, що Air Jordan – підрозділ Nike.

Перший комплект буде виконаний у білому кольорі, другий – чорному.