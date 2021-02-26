"Я не був здивований результатом. Барселона – це звичайна команда. Ви бачите це в Ла Лізі. Вони на третьому місці в чемпіонаті, на п'ять очок відстаючи від Атлетіко, який також програв у Лізі чемпіонів Челсі. Вони не мають сильного чемпіонату в цьому сезоні.

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ПСЖ провів чудову гру, так, але Барселона залежить від того, що робить Мессі. Захист? Мбаппе грав проти Деста, який ледь є гравцем національної збірної США. Лангле – чудовий захисник? Піке не грав протягом трьох місяців. У другому матчі, якщо вийде та сама гра, ПСЖ може забити п'ять чи шість голів", – наводить слова Б'янкі AS.

Нагадаємо, парижани в першому поєдинку розбили Барселону (4:1). Головним героєм зустрічі став Кіліан Мбаппе, який оформив хет-трик у ворота каталонців.

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