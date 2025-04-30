Захисник ПСЖ Маркіньйос знову опинився на радарах клубів із Саудівської Аравії – цього разу його готові продати.

Ще минулого літа саудівські клуби хотіли підписати Маркіньйоса, але той залишився у ПСЖ, продемонструвавши свою лояльність парижанам. Однак у столиці Франції позиція щодо бразильця змінилась, повідомляє Goal з посиланням на L'Equipe.

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Зазначається, що ПСЖ готовий відпустити Маркіньйоса, якщо отримає хорошу пропозицію. Все через перебудову складу, яку проводить Луїс Енріке. Зокрема, на його позицію хочуть запросити центрбека Ліверпуля Ібрагіма Конате, контракт якого з "червоними" завершується наприкінці сезону 2025/26, чим і хочуть скористатись парижани

Нагадаємо, Маркіньйос виступає за ПСЖ з 2013 року. За цей час бразилець награв 481 матч за парижан, у яких відзначався 40 голами та 12 асистами, 10 разів ставав чемпіоном Франції, 7 разів вигравав Кубок Франції, 6 – Кубок французької ліги й ще 9 разів завоював Суперкубок країни.

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