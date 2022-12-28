Півзахисник ПСЖ Пабло Сарабія може вже взимку змінити клубну прописку.

Сарабія розчарований кількістю ігрового часу, через що має намір покинути ПСЖ взимку, повідомляє Getfootballnewsfrance з посиланням на L`Equipe.

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Перед стартом сезону тренерський штаб начебто розраховував на іспанця, але в підсумку Пабло зіграв лише 313 хвилин у поточному сезоні, не відзначившись результативними діями.

Зауважимо, що контракт Сарабії з ПСЖ завершується вже влітку 2023 року. Transfermarkt оцінює хавбека в 20 млн євро.

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