ПСЖ може попрощатись з зірковим гравцем, який невдоволений своїм статусом в Парижі
10:59 - Читать на русском
Півзахисник ПСЖ Пабло Сарабія може вже взимку змінити клубну прописку.
Сарабія розчарований кількістю ігрового часу, через що має намір покинути ПСЖ взимку, повідомляє Getfootballnewsfrance з посиланням на L`Equipe.
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Перед стартом сезону тренерський штаб начебто розраховував на іспанця, але в підсумку Пабло зіграв лише 313 хвилин у поточному сезоні, не відзначившись результативними діями.
Зауважимо, що контракт Сарабії з ПСЖ завершується вже влітку 2023 року. Transfermarkt оцінює хавбека в 20 млн євро.
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