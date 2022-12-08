Очільник парижан Нассер Аль-Хелаїфі зізнався, що клуб справді готовий вступити у перемовини з представником МЮ та збірної Англії Маркусом Рашфордом.

Контракт 25-річного англійця з Манчестер Юнайтед розрахований до літа 2023 року та містить опцію пролонгації, яку сторони поки не активували. Несподіваним претендентом на Маркуса виявився ПСЖ.

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"Він справді неймовірний гравець. А якщо його ще й отримати безкоштовно... Кожен клуб змагатиметься за нього. Безперечно. Ми не приховуємо своїх інтересів, адже раніше про це говорили. Але момент не був найкращий для обох сторін.

Можливо, влітку, чому ні? Сьогодні, якщо він стане вільним агентом, ми можемо поговорити з ним напряму, однак ми не будемо цього робити. Нехай він зосередиться на чемпіонаті світу, і, сподіваюся, у січні ми з ним поспілкуємось", – цитує Аль-Хелаїфі Sky Sports.

Цього сезону Маркус Рашфорд провів у футболці МЮ 19 поєдинків, у яких відзначився 8 голами й 3 результативними передачами. На ЧС-2022 він забив 3 м'ячі у 4 матчах.

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