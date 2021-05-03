Вчора, 1 травня, Леонардо перебував у Барселоні, де французька жіноча команда програла "синьо-гранатовим" двобій за фінал Ліги чемпіонів (1:2). Саме іспанки стануть суперницями Челсі у вирішальному поєдинку 16 травня. Зауважимо, чоловіча команда ПСЖ теж ще має шанси кваліфікуватися у фінал ЛЧ, але для цього потрібно відіграти в Манчестер Сіті домашню поразку 1:2.

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Бразильський директор ПСЖ знову був змушений відповідати на запитання щодо Неймара, якого активно намагається повернути Барселона, та й сам бразилець дедалі частіше задумується про камбек на Камп Ноу. Раніше Леонардо був впевнений, що нападник залишиться в Парижі та підпише нову угоду, але, схоже, оптимізм поступово випаровується.

"Майбутнє Неймара? Побачимо. Ми повинні спокійно все проаналізувати. Саме спокій – пріоритет у цій ситуації. Побачимо, що станеться", – цитує представника ПСЖ Marca з посиланням на El Chiringuito.

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Нагадаємо, Неймар втримує статус найдорожчого футболіста світу, перебравшись із Барселони в ПСЖ за 222 млн євро влітку 2017-го. У поточному сезоні 29-річний форвард зіграв 26 матчів у всіх турнірах, забив 15 голів та віддав 10 асистів. Його контракт розрахований до 30 червня 2022-го, але сторони ведуть діалог щодо продовження співпраці.

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