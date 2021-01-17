Ліга 1, 20-й тур

Анже – ПСЖ – 0:1

Гол: Курзава, 70

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Головний тренер парижан Маурісіо Почеттіно не зміг бути присутнім на поєдинку через позитивний тест на коронавірус. Можливо, цей фактор негативно вплинув на гравців ПСЖ, адже вони не змогли завдати жодного удару у площину воріт суперника за перший тайм.

Після перерви ситуація кардинально не змінилась, але гості зуміли все ж відкрити рахунок. Простріл з правого флангу потужним ударом з льоту замкнув Куразава, цей гол і став вирішальним у зустрічі.

Перемога дозволила ПСЖ очолити турнірну таблицю з 42-ма очками, але у Ліона (40 балів) ще залишається гра у запасі. Анже – 7-й.

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