Ліга 1, 27-й тур

Реймс – Марсель – 3:1

Голи: Накамура, 29, Діакон, 51, Едоа, 68 – Ронжьє, 78

Сент-Етьєн – ПСЖ – 1:6

Голи: Стассін, 9 – Рамуш, 43 (пен), Кварацхелія, 50, Дуе, 53, 66, Невеш, 62, Мбайє, 90

Монако – Ніцца – 2:1

Голи: Бірет, 55, Емболо, 73 – Бога, 42

Нереалізований пенальті: Бірет, 5 (Монако)

Вилучення: Данте, 90+1 (Ніцца)

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На 27-й тур прийшлася головна інтрига чемпіонату Франції – чи оформить ПСЖ свій титул вже в кінці березня, чи потрібно буде чекати квітня. Для того, щоб парижани почали святкувати мали здійснитися три умови: Марсель програє, ПСЖ виграє у Сент-Етьєна, а Монако грає внічию з Ніццою.

Відкривали ігровий день Марсель з Реймсом. Команда Де Дзербі мала абсолютну перевагу у першому таймі, але ніяк не могла забити. Натомість шампаньці скористалися однією з двох нагод оформити гол. По перерві Реймс продовжив побиття Марселя, забивши ще двічі. Гол престижу записав у свій актив Ронжьє, який вирішив пробити самотужки після всіх невдач партнерів. Перша умова була виконана.

ПСЖ стартував з Сент-Етьєном невдало. Парижани пропустили вже на 9 хвилині, а автором гола став відкриття сезону у складі "зелених" Стассін. Утім, команді Луїса Енріке потрібен був лише імпульс, щоб повернутися у гру, і пенальті Рамуша розбудив ПСЖ. По перерві парижани вже просто знущалися з суперника, забивши п'ять голів. Залишалося столичному клубу лише стежити за третьою зустріччю цього дня.

Матч між Монако та Ніццою розпочався з тиску господарів. Монегаски на перших хвилинах гри заробили пенальті, який вирішив пробити Міка Бірет. Новачок Монако увірвався у перегони бомбардирів, забивши 11 голів у попередніх 9 матчах, а переграти Булку не зумів. Хоча, Марчін не є спецом по пенальті, він відбив лише 4 із 11. Гол у роздягальню отримав Монако, Бога класно замкнув передачу з флангу.

По перерві Міка Бірет виправився і шаленим ударом переправив м'яч у дев'ятку. За нічийним рахунком у матчі ПСЖ вже готувався святкувати, але Емболо все зіпсував парижанам, забивши на 73 хвилині. У компенсований час Ніцца залишилася у меншості через вилучення Данте. У підсумку Монако, у складі якого грає росіянин Головін, відклав офіційне чемпіонство ПСЖ як мінімум ще на тиждень.

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