ПСЖ не зможе розраховувати на низку ключових гравців у поєдинку Ліги 1 проти Лілля.

Неймар, Рамос, Вейналдум, Ікарді та Навас залишаються недоступними, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Усі вони продовжують своє відновлення від травм. Ікарді поки залишається на відпочинку, а решта проводять індивідуальні тренування або займаються лише в залі. Завтра о 21:45 ПСЖ розпочне гостьовий матч проти чинного чемпіона Франції – Лілля.

Нагадаємо, команда Почеттіно очолює турнірну таблицю з відривом у 10 очок від найближчого переслідувача.

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