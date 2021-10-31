Захисник ПСЖ Серхіо Рамос ніяк не відновиться від пошкоджень, що дуже непокоїть керівництво парижан.

У паризькому клубі мають великі сумніви щодо того, чи зможе Серхіо Рамос повернутись до своєї найкращої форми, повідомляє Get French Football News.

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Після переходу іспанця до ПСЖ у захисника виявили проблеми з коліном та литковим м'язом. Медичний висновок щодо відновлення Серхіо змінюється тиждень за тижнем, проте так і не виходив на футбольне поле у складі парижан, що починає сильно непокоїти клуб.

Нагадаємо, Рамос влітку перебрався у столицю Франції на правах вільного агента, але травма вибила захисника на кілька місяців.

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