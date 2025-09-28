ПСЖ не зможе повезти в Каталонію всіх найсильніших гравців на матч проти Барселони в Лізі чемпіонів.

ПСЖ здобув перемогу над Осером (2:0) у шостому турі Ліги 1 і вийшов на першу сходинку у турнірній таблиці. Утім, лазарет "червоно-синіх" знову поповнився, оскільки Хвічу Кварацхелію та Вітінью довелося замінити.

Забарний не став "Левом матчу" з Осером – українцю не допоміг навіть дебютний гол за ПСЖ

Точного діагнозу ні грузин, ні португалець ще не мають, але існує великий ризик, що Хвіча та Вітінья пропустять гру з Барселоною. Як інформує Le Parisien, Маркіньйос, Усман Дембеле та Дезіре Дуе продовжують відновлення і точно не поїдуть в Каталонію.

Щодо Жоау Невеша та Фабіана Руїса, то їхня участь у матчі залежатиме від найближчих днів. Тренерський штаб сподівається, що обидва гравці встигнуть відновитися.

Нагадаємо, Барселона прийматиме ПСЖ у другому турі основної стадії Ліги чемпіонів в середу, 1 жовтня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

ПСЖ розбив Осер – Забарний забив гол-шедевр і перепросив, українець залякує Барселону, нові втрати, 2 дебютанти перед ЛЧ