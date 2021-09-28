ПСЖ – Манчестер Сіті: Мессі потрапив у стартовий склад на матч Ліги чемпіонів
20:50 - Читать на русском
ПСЖ в рамках поєдинку групового етапу ЛЧ приймає Манчестер Сіті. Стартові склади на гру – в цій новині на "Футбол 24".
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Матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА розпочнеться о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція пройде на сервісі "MEGOGO". Олександр Зінченко пропускає зустріч через пошкодження.
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Стартові склади
ПСЖ:
Манчестер Сіті:
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