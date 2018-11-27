ПСЖ – Ліверпуль: прогноз на матч Ліги чемпіонів

ПСЖ та Ліверпуль зустрінуться у поєдинку 5 туру Ліги чемпіонів 2018/19. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч ПСЖ – Ліверпуль в рамках 5 туру Ліги чемпіонів відбудеться 28 листопада на стадіоні Парк де Пренс. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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ПСЖ – Ліверпуль, прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів:

Фахівці авторитетної букмекерської контори William Hill вважають господарів фаворитом матчу. Коефіцієнт на перемогу парижан становить 2.10. Тріумф Ліверпуля оцінюється балом 3.20, а нічийний підсумок гри – 3.80.

Bwin дає абсолютно такі ж коефіцієнти на підсумок зустрічі. На звитягу підопічних Тухеля пропонують поставити з коефіцієнтом 2.10. Перемога англійців оцінюється у 3.20, нічия – 3.80.

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До слова, в матчі 1 туру Ліги чемпіонів у Ліверпулі господарі драматично вирвали перемогу з рахунком 3:2. Після 5 турів Ліверпуль набрав 6 очок та посідає 2 місце у групі C, у ПСЖ на бал менше. Лідирує Наполі, у якого 6 очок, замикає квартет Црвена Звезда (4 очки).