29-річний універсал всерйоз зацікавив ПСЖ і Баварію, повідомляє AS.

Реал втратив провідного гравця до кінця сезону – він пропустить Євро та ризикує більше не зіграти за Мадрид

Лукас Васкес влітку стане вільним агентом, якщо не підпише нову угоду з "вершковими". Проте, наразі сторони далекі від погодження нового контракту. Реал запропонував фланговому виконавцю 3-річний контракт зі зменшенням зарплати на 10 %. Термін угоди цілком влаштовує Лукаса Васкеса, але іспанець хотів би невеликого підвищення окладу.

Мадридці не готові йти на поступки, а ситуацією можуть скористатися інші клуби. Баварія давно веде піренейця, але тепер із кращою пропозицією може вийти Париж. У нинішньому сезоні Лукас Васкес провів 34 матчі в усіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та оформив 8 асистів.

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