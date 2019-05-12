ПСЖ і Атлетіко націлились на Рішарлісона

Вінгер Евертона Рішарлісон зацікавив ще два європейських топ-клуби.

Атлетіко і ПСЖ готові поборотися за футболіста влітку, передає Mirror. Видання зазначає, Евертон готовий відпустити свого футболіста за 50 млн євро.

Манчестер Юнайтед націлився на Рішарлісона

Зазначимо, що гравцем також цікавляться Манчестер Юнайтед, Барселона і Мілан.

В поточному сезоні АПЛ Рішарлісон провів 35 матчів, в яких відзначився 13-ма голами та двома асистами.

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