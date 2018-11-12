ПСЖ і 2 англійських гранди розпочали битву за бельгійського таланта ПСВ

Англійські Челсі та Манчестер Юнайтед вступили в боротьбу з французьким Парі Сен-Жермен за оборонця академії нідерландського ПСВ Ерітьє Дейонге.

Три європейські топ-клуби конкуруватимуть між собою за талановитого лівого захисника, повідомляє L'Equipe.

Манчестер Сіті приєднався до гонитви за "новим Пірло"

16-річний Дейонге викликав інтерес із боку грандів своєю вражаючою грою за ПСВ U-17. За інформацією видання, фаворитом у боротьбі за бельгійського таланта конголезького походження є ПСЖ, адже в недавньому інтерв'ю юніор заявив, що захоплюється грою Кіліана Мбаппе та Неймара.

Ерітьє Дейонге перебуває в структурі нідерландського ПСВ із 2012 року. Раніше він займався в академії бельгійського Вестерло.

Топ-10 нової генерації юних талантів за версією The Guardian – надія Реала, новий Верон і болгарський вундеркінд