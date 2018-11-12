ПСЖ і 2 англійських гранди розпочали битву за бельгійського таланта ПСВ

Англійські Челсі та Манчестер Юнайтед вступили в боротьбу з французьким Парі Сен-Жермен за оборонця академії нідерландського ПСВ Ерітьє Дейонге.
Три європейські топ-клуби конкуруватимуть між собою за талановитого лівого захисника, повідомляє L'Equipe.
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16-річний Дейонге викликав інтерес із боку грандів своєю вражаючою грою за ПСВ U-17. За інформацією видання, фаворитом у боротьбі за бельгійського таланта конголезького походження є ПСЖ, адже в недавньому інтерв'ю юніор заявив, що захоплюється грою Кіліана Мбаппе та Неймара.
Ерітьє Дейонге перебуває в структурі нідерландського ПСВ із 2012 року. Раніше він займався в академії бельгійського Вестерло.
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