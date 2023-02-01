Спортивний директор ПСЖ Луїш Кампуш хотів відкликати в зимове трансферне вікно півзахисника Джорджініо Вейналдума, орендованого Ромою до кінця цього сезону. Це потрібно було для розблокування трансфер воротаря Кейлора Наваса в Ноттінгем Форест. Про це інформує Corriere dello Sport, посилаючись на L'Equipe.

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Будь-якому клубу заборонено віддавати в оренду понад 8 своїх гравців. Кампуш роздумував над поверненням Вейналдума, щоб втиснути Наваса в цей список.

Як Кампуш викрутився з цієї ситуації, джерело не розголошує. Однак Навас все-таки перебрався в Ноттінгем Форест. Воротар став восьмим гравцем, якого ПСЖ віддав в оренду. Іншими футболістами, які пішли в оренду, є Мауро Ікарді (Галатасарай), Джорджініо Вейналдум (Рома), Абду Діалло (РБ Лейпциг), Колін Дагба (Страсбур), Левен Курзава (Фулхем), Юліан Дракслер (Бенфіка) і Леонардо Паредес (Ювентус).

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