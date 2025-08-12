У великому інтерв'ю Canal+ правий захисник ПСЖ Ашраф Хакімі заявив, що заслуговує отримати "Золотий м'яч": "Я провів історичний сезон – не так багато гравців забивали в чвертьфіналі, півфіналі та фіналі Ліги чемпіонів. Захиснику зробити це ще складніше".

Як інформує L'Equipe, ПСЖ спробував прибрати з інтерв'ю Хакімі фрагмент про "Золотий м'яч", але марокканець навідріз відмовився поступатися клубу в цьому питанні. Повідомляється, що боси паризького клубу підтримують вінгера Усмана Дембеле в боротьбі за приз найкращому футболісту сезону в світі.

Переможець буде названий на церемонії нагородження 22 вересня.

