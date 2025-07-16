Парі Сен-Жермен навіть після надуспішного сезону продовжує шукати підсилення для свого складу.

Коул Палмер став головною ціллю переможців ЛЧ на нинішнє трансферне вікно, стверджує Fichajes.

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Зірка Челсі поховав ПСЖ у фіналі Клубного ЧС, оформивши 2 голи та асист за тайм. Керівництво французів було приголомшене виступом англійця і готове запропонувати 250 млн євро, які побили б рекордні 222 млн за Неймара 2017 року. Втім, Челсі не має жодного наміру відпускати Палмера. "Сині" бачать півзахисника своїм фундаментальним гравцем на багато років уперед.

Нагадаємо, сам Челсі 2 роки тому заплатив за вихованця Ман Сіті 47 млн євро. Наразі Палмер провів за лондонців 97 матчів, забивши 43 голи та віддавши 29 результативних передач.

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