Після того, як Ліонель Мессі "відродився" у ПСЖ і заграв на своєму колишньому рівні, паризький клуб вирішив зробити аргентинцю пропозицію щодо продовження контракту. Згідно з Le Parisien, ПСЖ вже зв'язався з оточенням Лео для початку переговорного процесу.

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Повідомляється, що паризький клуб хотів би знизити зарплату Мессі. Після збитків ПСЖ у розмірі 350 мільйонів євро минулого сезону, боси парижан стурбовані зарплатою Мессі у розмірі 41 мільйона євро.

Тим часом Мессі ще не вирішив, чи залишиться він у Парижі, але дав зрозуміти, що відкритий для пропозиції щодо продовження угоди. Чинний контракт Ліонеля з клубом розрахований до 30 червня 2023 року.

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